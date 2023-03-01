«Коммунальная мафия!»: В ТПП рассказали о хищениях в сфере ЖКХ
Произошло сращивание участников рынка, госчиновников и правоохранительных органов, которые не реагируют на хищения средств, отметил в эфире НСН Константин Крохин.
В России сформировалась коммунальная мафия на фоне того, что в сферу ЖКХ начинает идти больше денег, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«ЖКХ меняется, но на примере фактических данных ситуация меняется в худшую сторону. В ЖКХ идет больше денег. Одна из новостей прошлой недели: ГБУ «Жилищник» стал подделывать протоколы в некоторых районах Северного округа Москвы. А Северный округ – это, на минуточку, 1,2 миллиона населения. Коммунальная мафия, которая сформировалась… Очевидно, что произошло сращивание участников рынка, госчиновников, которые работают на местах и правоохранительных органов, которые не реагируют. Сложно говорить, что они покрывают сознательно, но есть конкретные факты в части хищения. Возбуждается дело, а ответственных нет», - сказал Крохин.
Ранее Константин Крохин заявил, что инвестиции в сферу ЖКХ в 4,5 трлн рублей на протяжении 10 лет – это огромные средства, их следует направить на обновление инфраструктуры, среди которой стоит обратить внимание на сетевое хозяйство, особенно в тепловой сфере.
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