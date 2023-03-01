В Госдуме заявили, что с 1 марта у многих россиян снизятся расходы по ОДН
Когда тариф на общедомовые нужды рассчитывается исходя из ресурсной мощности, то это не вполне справедливо, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Изменение правил оплаты использования общедомовых нужд (ОДН) с 1 марта приведут к справедливости, по новому тарифу расходы снизятся у многих россиян, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Если мы говорим о первом дне весны и что у нас такого значимого, то это вопрос, связанный с расчетом расходов на общедомовые нужды. Происходит приближение к справедливости. Когда у нас рассчитывается тариф на общедомовые нужды исходя из ресурсной мощности, то это, наверное, не вполне справедливо. Он должен рассчитываться приближенным к фактическому потреблению. Мы не ждем никакого радикального повышения по этому тарифу, мы ждем больше справедливости, у многих людей расходы снизятся», - сказал Кирьянов.
Так, с 1 марта в России изменились правила оплаты использования общедомовых нужд (ОДН). Теперь при расчетах за основу будут брать показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.
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