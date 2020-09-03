4.09.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новичок» или панкреатит: Новые санкции из-за Навального»?

Власти Германии заявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли химическое отравляющее вещество группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Навального жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Германии информацию о возможном отравлении Навального «Новичком», а также Президент Белоруссии назвал «фальсификацией» заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы отравлении Алексея Навального. По словам Александра Лукашенко, такой вывод можно сделать из перехвата разговора Варшавы с Берлином.

Может ли Навальный чувствовать себя в безопасности в Германии?

Какие доказательства готова предоставить ФРГ?

Какие последствия могут иметь доказательства «фальсификации» со стороны Германии?

Почему «новичок» постоянно приписывают России?

Введет ли Германия санкции против России из-за Навального?

Остановится ли «Северный поток-2»?

Участники пресс-конференции:

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич;

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин;

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков;

Политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.







ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 4.09.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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