Эксперт по химоружию не нашел сходства случаев Скрипалей и Навального

Несмотря на предположения о том, что Алексей Навальный мог быть отравлен веществом типа «Новичок», как и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сходства у этих случаев нет, такое мнение на пресс-конференции НСН высказал бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

«На мой взгляд, два совершенно разных случая. У Навального, по-видимому, действительно были сильные боли, но он был в сознании, когда его грузили в реанимобиль. Там же (в случае со Скрипалями – прим. НСН) другое: никаких болей они, по-видимому, не испытывали – похоже, были под действием каких-то наркотиков», - отметил эксперт.

Работавший на спецслужбы Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года. По версии британских спецслужб, против них было применено нервно-паралитические вещество «Новичок». Оба выжили, но провели в больнице несколько месяцев.

По словам Никулина, при подозрении на применение боевого отравляющего вещества должна быть соблюдена определённая процедура, но она не была выполнена.

«Существует определённая процедура при подозрениях на применение боевых отравляющих веществ. ОЗХО создаёт трёхстороннюю рабочую группу. В неё должны были бы войти Россия, Германия и сама организация. И там специалисты должны показать: вот наши анализы, которые мы взяли у него в Омске, вот ваши анализы. В чём они расходятся, что общее? Что за вещество, какая доза, когда произошло отравление, если оно было», - объяснил Никулин.

Ранее эксперт заявил, что при отравлении «Новичком» Навальный бы не выжил.