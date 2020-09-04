Эксперт по химоружию: «Новичок» убил бы Навального за пару минут

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новичок» или панкреатит: Новые санкции из-за Навального»?

Если бы против оппозиционера Алексея Навального применили боевой отравляющий газ «Новичок», он бы не выжил, заявил на пресс-конференции НСН бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

«Боевой отравляющий газ – нервно-паралитический «Новичок», как его называют на Западе, - шансов бы ему не оставил. Он погиб бы в течение нескольких минут», - сказал он.

Эксперт при этом подчеркнул, что применение вещества в таком виде против Навального было вряд ли возможно.

«Немцы совершенно правильно сформулировали свой ответ – «вещество из группы «Новичок». А это вовсе не означает, что это боевой нервно-паралитический газ. Газ появляется в результате взрыва», - отметил он.

Некое отравляющее вещество, действительно, могли добавить Навальному в чай или другой напиток в виде микрокапсулы, но никаких доказательств для подтверждения этой версии пока нет, добавил Никулин.