Эксперты усомнились в словах Лукашенко о фальсификации дела Навального

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Новичок» или панкреатит: Новые санкции из-за Навального»?

Накануне во время встречи с главой правительства РФ и Михаилом Мишустиным в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны осуществили радиоперехват разговора «Варшавы и Берлина» о деле Алексея Навального. По его словам, из записи можно сделать вывод, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» основаны на фальсификации данных.

Эксперты на пресс-конференции в НСН поставили под сомнение слова Лукашенко.

«У меня к словам Лукашенко особого доверия не было никогда. Еще месяц назад он говорил про российскую угрозу и 200 "вагнеровцев". Потом он переобулся на 180 градусов, сказал, что Россия - это лучший друг, а 200 боевиков приехали с Запада», - сказал политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в свою очередь заявил, что Лукашенко должен предоставить доказательства фальсификации России.

«Если этот телефонный разговор есть, то он тоже должен быть тщательно исследован. Не является ли он пранком? Он должен быть изучен техническими специалистами», - подчеркнул Егорченков.

Ранее врачи Бундесвера заявили, что Навальный мог быть отравлен веществом класса «Новичок», а канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась о «нападении» на Навального с целью заставить его замолчать. Берлин потребовал официальной реакции Москвы. Россия в ответ потребовала от Германии доказательств отравления Навального.

В день госпитализации Навального лечили российские врачи, они не нашли ядов в его организме. Сейчас политик остаётся в коме в тяжёлом состоянии, сообщают специалисты немецкой клиники Charite.







