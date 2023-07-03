05.07.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая фарм-стратегия: Как изменится российский рынок лекарств?»
Эксперты утверждают, что доля препаратов российского производства в общем объеме потребления в ближайшие семь лет должна вырасти с 61,8 до 66,6 процента. За тот же срок почти до 80 процентов должна повыситься доля отечественных медикаментов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых ведется по полному циклу.
Новая стратегия развития фармацевтической промышленности утверждена кабмином для увеличения выпуска в РФ современных востребованных лекарств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Участники пресс-конференции:
- Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев:
- Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какая сегодня ситуация на российском рынке фармы?
- Как новая стратегия развития фармацевтической промышленности отразится на отрасли?
- С какими проблемами сталкиваются фарм-компании?
- Почему происходит подорожание лекарств?
- Какой % импортозамещения в фарм-отрасли сегодня?
- Существует ли дефицит каких-либо медикаментов?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8