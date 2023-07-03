05.07.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новая фарм-стратегия: Как изменится российский рынок лекарств?»

Эксперты утверждают, что доля препаратов российского производства в общем объеме потребления в ближайшие семь лет должна вырасти с 61,8 до 66,6 процента. За тот же срок почти до 80 процентов должна повыситься доля отечественных медикаментов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых ведется по полному циклу.

Новая стратегия развития фармацевтической промышленности утверждена кабмином для увеличения выпуска в РФ современных востребованных лекарств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Участники пресс-конференции:

Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев:

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какая сегодня ситуация на российском рынке фармы?

Как новая стратегия развития фармацевтической промышленности отразится на отрасли?

С какими проблемами сталкиваются фарм-компании?

Почему происходит подорожание лекарств?

Какой % импортозамещения в фарм-отрасли сегодня?

Существует ли дефицит каких-либо медикаментов?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



