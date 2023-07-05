Фармпроизводители заявили, что дженерики не хуже оригинала
Дженеринговые компании не вкладывают деньги в разработку, а фактически пользуются результатам исследований оригинального препарата, объяснил в эфире НСН Виктор Дмитриев.
Дженерики не хуже оригинала, они имеют одну и ту же субстанцию и эквивалентный терапевтический эффект, рассказал председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Сегодня разработка новой молекулы начинается от трех миллионов долларов, это серьезная сумма, которую любой инвестор планирует вложить. Что касается дженеринговых компаний, то они не вкладывают деньги в разработку, а фактически пользуются результатами исследований оригинального препарата. Отсюда затраты компаний, которые занимаются воспроизведенными препаратами, сводятся лишь к производственному процессу. Как правило, субстанция одна и та же, терапевтический эффект эквивалентен оригиналу», - сказал Дмитриев.
Он также рассказал, откуда рождается мнение, что генерический препарат якобы хуже, чем оригинальный.
«Врач, фармацевт или пациент, которые узнали о побочных эффектах лекарственного средства, должны обязательно сообщать об этом в Росздравнадзор. Каждый случай должен быть проанализирован, разобран. Нужно понять, это проблема с препаратом или индивидуальная непереносимость. Мы знаем случаи, когда главврачи запрещают врачам это делать, опасаясь проверок. Отсюда рождаются легенды о том, что генерический препарат хуже, чем оригинальный, но это не так», - резюмировал Дмитриев.
Ранее, 5 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется. По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России, сообщает «Радиоточка НСН».
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