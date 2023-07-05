Фармпроизводители заявили, что дженерики не хуже оригинала

«Сегодня разработка новой молекулы начинается от трех миллионов долларов, это серьезная сумма, которую любой инвестор планирует вложить. Что касается дженеринговых компаний, то они не вкладывают деньги в разработку, а фактически пользуются результатами исследований оригинального препарата. Отсюда затраты компаний, которые занимаются воспроизведенными препаратами, сводятся лишь к производственному процессу. Как правило, субстанция одна и та же, терапевтический эффект эквивалентен оригиналу», - сказал Дмитриев.

Он также рассказал, откуда рождается мнение, что генерический препарат якобы хуже, чем оригинальный.

«Врач, фармацевт или пациент, которые узнали о побочных эффектах лекарственного средства, должны обязательно сообщать об этом в Росздравнадзор. Каждый случай должен быть проанализирован, разобран. Нужно понять, это проблема с препаратом или индивидуальная непереносимость. Мы знаем случаи, когда главврачи запрещают врачам это делать, опасаясь проверок. Отсюда рождаются легенды о том, что генерический препарат хуже, чем оригинальный, но это не так», - резюмировал Дмитриев.

Ранее, 5 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется. По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России, сообщает «Радиоточка НСН».

