Ассоциация независимых аптек: Рост продаж лекарств на маркетплейсах составил всего 2,3%

Маркетплейсы столкнулись с массой неприятностей, которые касаются, в частности, хранения и доставки лекарств, отметил в эфире НСН Виктория Преснякова. 

Рост продаж лекарств на маркетплейсах составил всего 2,3% за год, заявила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«Маркетплейсы очень хотели брать лекарства, в начале у них была большая эйфория. Мы им говорили, что это достаточно сложный рынок: это не просто товар. Надо выдерживать ряд требований и правил, по которым должны храниться, транспортироваться лекарства. Как показал опыт, мы были правы. За последний год наблюдается совсем небольшой рост онлайн продаж, а именно около 2,3%. Некоторые маркетплейсы, получив возможность на торговлю безрецептурными препаратами, тут же столкнулись с массой таких неприятностей, в том числе доставкой. У нас также был опыт, что мы заказывали препараты и получали их в ненадлежащем виде», - сказала Преснякова.

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Она также рассказала о проекте по онлайн-продаже рецептурных препаратов, который стартовал в Москве, Подмосковье и Белгородской области. По словам Пресняковой, когда программа станет единой для всех регионов, она сможет увеличить доступность лекарств для граждан.

«Сейчас стартовал проект по доставке и онлайн-продаже рецептурных препаратов. Он разрешен в нескольких регионах: Москва, Подмосковье, Белгородская область. Он связан с введением электронного рецепта. Когда это будет единая региональная система, то в этом случае рецептурный онлайн-отпуск может помочь людям увеличить доступность лекарств, в том числе для малоподвижных пациентов», – резюмировала Преснякова.

Ранее, 5 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется. По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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