Ассоциация независимых аптек: Рост продаж лекарств на маркетплейсах составил всего 2,3%

Она также рассказала о проекте по онлайн-продаже рецептурных препаратов, который стартовал в Москве, Подмосковье и Белгородской области. По словам Пресняковой, когда программа станет единой для всех регионов, она сможет увеличить доступность лекарств для граждан.

«Сейчас стартовал проект по доставке и онлайн-продаже рецептурных препаратов. Он разрешен в нескольких регионах: Москва, Подмосковье, Белгородская область. Он связан с введением электронного рецепта. Когда это будет единая региональная система, то в этом случае рецептурный онлайн-отпуск может помочь людям увеличить доступность лекарств, в том числе для малоподвижных пациентов», – резюмировала Преснякова.

Ранее, 5 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется. По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России, сообщает «Радиоточка НСН».

