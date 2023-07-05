В фармкомпании «Пульс» заявили, что в отрасли есть локальные проблемы с наличием лекарств

«Никакого глобального исхода на сегодняшний день мы не отмечаем. Есть какие-то локальные проблемы. Отрасль всегда находила решение. Как правило, никто из пациентов не оставался без нужных медикаментов. Какие-то локальные проблемы, несомненно, возникают. Смены поставщиков на сегодняшний день глобально не произошло. Отечественная фарма в рамках поставленных задач все больше и больше занимает долю в сегменте удовлетворения пациентов лекарственными препаратами за счет того, что производится на отечественных предприятиях», - сказал Еськин.

Ранее, 5 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется. По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России, сообщает «Радиоточка НСН».

