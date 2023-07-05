В фармотрасли заявили, что почти все оборудование для производства лекарств закупается за рубежом

«Есть одна из проблем, которая сегодня не решается. Она касается не только предприятий – это производство оборудования. Практически все оборудование, которым оснащаются наши предприятия – это оборудование, которое закупается за рубежом. Всегда есть зависимость от того, насколько оперативно исполнятся эти обязательства и исполнятся ли они. Есть другая зависимость – это обслуживание и сопровождение этого оборудования: запчасти, программное обеспечение», - сказал Еськин.

Ранее, 5 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется. По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России, сообщает «Радиоточка НСН».

