В фармотрасли заявили, что почти все оборудование для производства лекарств закупается за рубежом

Обслуживание и сопровождение зарубежного оборудования является проблемой, отметил в эфире НСН директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин. 

Почти все фармацевтическое оборудование, которым оснащаются российские предприятия, закупается за рубежом, заявил директор маркетингового союза Созвездие, директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин в пресс-центре НСН.

Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств

«Есть одна из проблем, которая сегодня не решается. Она касается не только предприятий – это производство оборудования. Практически все оборудование, которым оснащаются наши предприятия – это оборудование, которое закупается за рубежом. Всегда есть зависимость от того, насколько оперативно исполнятся эти обязательства и исполнятся ли они. Есть другая зависимость – это обслуживание и сопровождение этого оборудования: запчасти, программное обеспечение», - сказал Еськин.

Ранее, 5 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется. По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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