25.01.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?

С 20 января в США официально сменился президент и в должность вступил Джо Байден. В первые же дни его президентства американская внешняя политика претерпела ряд резких перемен. Байден почти сразу заявил о намерении продлить с Россией договор о ядерном вооружении СНВ-3 ещё на пять лет, Америка вернулась во Всемирную организацию здравоохранения и остановила строительство стены на границе с Мексикой. В то же время «перезагрузку» отношений с Москвой новый президент США исключил и не за долго до инаугурации члены его кабинета пообещали, что вызовы, связанные с Россией, станут одним из главных пунктов повестки новой администрации. Кроме того, там отметили, что администрация Байдена будет всеми возможными способами отговаривать партнеров от реализации проекта газопровода из России в Германию «Северный поток — 2».

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как изменятся американо-российские отношения со вступлением в должность нового президента США.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин;

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



