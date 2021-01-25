Американист: Байден продолжит противостояние с Китаем
При Джо Байдене продолжится противостояние США с Китаем. Об этом на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?» рассказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Риторика крестового похода против Китая будет приглушена. Но от политики сдерживания они не откажутся. Китай наравне с Россией обозначен в качестве противника США во всех официальных документах. Вскоре мы будет рассматривать мировую политику с точки зрения противостояния США и Китая, подобно тому как было во времена противостояния США и СССР. Идет создание коалиции США против Китая. И Китай перестраивается с США на Европу, на Африку. Это тренды на десятилетия», - сказал Блохин.
Ранее американист рассказал на пресс-конференции НСН, кто будет определять политику нового президента США Джо Байдена.
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