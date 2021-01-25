Женщины-ястребы. Американист о политике Байдена в отношении России

Главным лицом, принимающим решения в администрации нового президента США Джо Байдена будет не он, а вице-президент Камала Харрис. Об этом на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?» рассказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если Трамп пытался поменять траекторию развития США как во внутренней, так и внешней политике. То Байден – это повторение прошлого, администрация Обамы о без Обамы. В силу возраста президентство Байдена не будет слишком долгим, один срок максимум. Главным управленцем будет не Байден, а властная Камала Харрис. Это не значит, что политика в отношении России будет более мягкой. Наоборот. Женщины в американской политике – всегда ястребы: Мадлен Олбрайт, Кондолиза Райс, Хиллари Клинтон. Россия для США – страна-спойлер, которая ставит американцам палки в колеса. И они будут пытаться Россию наказать. Прежде всего через Украину, а также подрыв ситуации России изнутри», - сказал Блохин.

20 января в должность президента США вступил Джо Байден. Он заявил о намерении продлить с Россией договор о ядерных вооружениях СНВ-3 ещё на пять лет. В то же время «перезагрузку» отношений с Москвой новый президент США исключил, и незадолго до инаугурации члены его кабинета пообещали, что вызовы, связанные с Россией, станут одним из главных пунктов повестки новой администрации.

