«Времени осталось мало». Дипломат о перспективах СНВ-3

Хотя Джо Байден заявил о намерении продлить договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 на пять лет, времени для этого осталось очень мало. Поэтому пока перспективы договора не определены, рассказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?».

«Времени осталось очень мало. Если до 5 февраля не будет сформирована консультационная группа, то договор СНВ-3 будет похоронен. Остались считанные недели. Сейчас шар на их стороне», - сказал Сурма.

20 января в должность президента США вступил Джо Байден. Он заявил о намерении продлить с Россией договор о ядерных вооружениях СНВ-3 ещё на пять лет.

