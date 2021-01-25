«Времени осталось мало». Дипломат о перспективах СНВ-3
Хотя Джо Байден заявил о намерении продлить договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 на пять лет, времени для этого осталось очень мало. Поэтому пока перспективы договора не определены, рассказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?».
«Времени осталось очень мало. Если до 5 февраля не будет сформирована консультационная группа, то договор СНВ-3 будет похоронен. Остались считанные недели. Сейчас шар на их стороне», - сказал Сурма.
20 января в должность президента США вступил Джо Байден. Он заявил о намерении продлить с Россией договор о ядерных вооружениях СНВ-3 ещё на пять лет.
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