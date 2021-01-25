Второй импичмент Трампу объяснили борьбой с трампизмом

Попытка вынести второй импичмент бывшему президенту Дональду Трампу – это не борьба с самим Трампом, который уже проиграл. Это борьба с трампизмом, заявил на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?» американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Попытка импичмента Трампа – это стремление не разобраться с самим Трампом, а с трампизмом. Вычистить его. Эти идеи уже закрепились в Республиканской партии. А Трамп – символ трампизма. Потому что идея отстранить от власти человека, который уже ей не обладает, глупая. Не факт, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году, ему будет под 80 лет уже. К тому времени может случится что угодно, вот даже коронавирус. Импичмент - это попытка реванша демократов, что они не так уж проиграли в 2016 году», - напомнил Блохин.

Ранее он рассказал на пресс-конференции НСН, кто будет определять политику нового президента США Джо Байдена.

