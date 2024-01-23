25.01.2023 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нескончаемый кашель. Как остановить рост заболевания коклюшем?»

В России в разы выросла заболеваемость коклюшем – инфекционным заболеванием дыхательных путей с приступами спазматического кашля и интоксикацией организма, пишет газета «Коммерсантъ». В 2022 году в стране было 3,1 тысячи случаев заражений коклюшем, в 2023-м – уже 27,8 тысячи, и это рекорд по меньшей мере за шесть лет.

При этом вакцины от коклюша есть в наличии – как отечественная (АКДС), так и иностранные («Пентаксим», «Инфанрикс», «Адасель»).

Врачи винят во всплеске заболеваемости мигрантов и антипрививочников.

Участники пресс-конференции:

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Одна из разработчиков вакцины от коклюша, кандидат медицинский наук, старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова;

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какова сегодня реальная ситуация с коклюшем?

С чем связан почти восьмикратный рост заболеваемости в 2023 году?

Когда надо прививаться от коклюша?

Какая вакцина лучшая?

Как распознать коклюш? Как передается инфекция, сколько дней заразен больной коклюшем?

Кто находится в зоне риска заражения коклюшем? Чем опасен коклюш?

Помогают ли маски от коклюша?

На сколько сегодня серьезно россияне относятся к вакцинации от коклюша?

Какие могут быть последствия заболевания?

Можно ли повторно заразиться коклюшем?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



