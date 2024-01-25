Доктор Продеус: Коклюшем можно заразиться за 40-45 минут
Андрей Продеус в эфире НСН назвал социальную дистанцию в 70 сантиметров безопасной.
Коклюшем можно заразиться при контакте в 40-45 минут, безопасная социальная дистанция при этом составляет 70 сантиметров, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Время, когда вы с большей долей вероятности при наличии инфекции можете заразить человека – это 40-45 минут. Важна близость контакта и длительность контакта. Конечно, еще многое зависит от вашего состояния – как давно вы болели, выспались ли и так далее. Безопасная дистанция – это 70 сантиметров, она дает вам некую гарантию, а 35 сантиметров с большой долей вероятности дают контакт», - отметил он.
Коклюш в 2024 году в основном поражает новорожденных и подростков, заявила ранее одна из разработчиков вакцины от коклюша, кандидат медицинский наук, старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru