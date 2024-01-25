Разработчик вакцины от коклюша Медкова рассказала о ее составе

Одна из разработчиков вакцины от коклюша, кандидат медицинский наук, старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова в пресс-центре НСН представила состав живой вакцины от коклюша.

«В течение 25 лет в Институте Гамалеи разработана живая коклюшная вакцина интраназального применения. Там действительно есть микроб, но генетически измененный, который не такой агрессивный, как обычный микроб. То есть, антитела будут вырабатываться, но заболевания не будет. Это моновакцина, в ней только коклюшный компонент без других инфекций, что характерно для комбинированных вакцин. Наиважнейшее отличие также – это путь введения. Если все вакцины у нас сегодня вводятся внутримышечно, то эта вводится интраназально – она капается в нос. В процессе исследования были отработаны два способа введения – капельно и с помощью распыления. Наиболее оптимальным стал капельный», - рассказала она.

Рост заболеваемости коклюшем в России связан с ослаблением вакцинальной защиты, заявил ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

