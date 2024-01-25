Иммунолог Продеус назвал три причины роста заболеваемости коклюшем в России

Рост заболеваемости коклюшем в России связан с ослаблением вакцинальной защиты, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Рост заболеваемости я могу объяснить тремя вещами. Во-первых, Bordetella pertussis (микроб, который вызывает это заболевание) меняется, поэтому та вакцинальная защита, которая существует, защищает уже не в той мере. Второе – сама по себе вакцинация не дает защиту на всю жизнь, как считают наши сограждане. Ревакцинация требуется уже во взрослом возрасте. Третий фактор – во время пандемии коронавируса у нас случился эпизод примерно на полгода, когда все вакцинальные программы были нарушены. У нас стала появляться прослойка взрослых и детей, которые не попали в стандартный график вакцинации. Мы стали видеть, что цифры растут», - рассказал он.

В России в разы выросла заболеваемость коклюшем – инфекционным заболеванием дыхательных путей с приступами спазматического кашля и интоксикацией организма, пишет газета «Коммерсантъ». В 2022 году в стране было 3,1 тысячи случаев заражений коклюшем, в 2023-м – уже 27,8 тысячи, и это рекорд по меньшей мере за шесть лет.

