Разработчик вакцины от коклюша Медкова назвала особенность инфекции в 2024 году

Коклюш в 2024 году в основном поражает новорожденных и подростков, заявила одна из разработчиков вакцины от коклюша, кандидат медицинский наук, старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова в пресс-центре НСН.

«Особенность нынешнего эпидемического сезона – это заболеваемость очень маленьких детей, новорожденных в возрасте до трех месяцев, которых мы не успеваем вакцинировать согласно графику прививок. То есть, они еще слишком малы для вакцинации. Также активно болеет подростковая группа – дети старше 13-14 лет. Взрослые тоже болеют, встречается все больше типичных форм заболевания среди них, обычно они болеют стертыми формами», - рассказала она.

Рост заболеваемости коклюшем в России связан с ослаблением вакцинальной защиты, заявил ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

