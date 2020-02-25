25.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не сверлите, дети спят: Россиянам запретят шуметь днём, по праздникам и воскресеньям»

Российские законодатели предложили защитить жителей многоквартирных домов по всей стране от шума: согласно их инициативе, граждане, к примеру, не смогут проводить ремонтные работы в будние дни и в субботу с 19 часов до 9 часов утра, а также в «тихий час» - с 13 до 15 часов. При этом по воскресеньям и праздничным дня шуметь нельзя будет в принципе. Штрафы для нарушителей общественного покоя будут достигать 40 тысяч рублей.

Авторы идеи уверены, что данная инициатива обеспечит право семей с детьми на спокойную жизнь в своём доме в дневное время. Однако эксперты отрасли и представители управляющих компаний со скепсисом отнеслись к предложенным изменениям: по их мнению, на все случаи нарушений просто не найдётся сотрудников полиции, ведь даже существующий запрет на шум ночью пока исполняется с трудом.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о предлагаемой законодательной инициативе, о соблюдении прав семей с детьми, а также людей делающих у себя дома ремонт.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова;

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева;

Председатель Московского союза жилищных и жилищно-строительных кооперативов, вице-президент ассоциации кооперативных организаций России Валентина Григорьева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

