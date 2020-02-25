В Совфеде хотят отдать на откуп регионам норму шума в дневные часы

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила на пресс-конференции НСН, что норму дневного шума регионы должны определять сами.

«Предложения есть в федеральный закон внести наказание и за дневной, и за ночной шум. Н, по мнению моих коллег, норму дневного шума нужно оставить на усмотрение субъектов Российской Федерации. Регионы сами должны решать, какие бы для них были часами тишины», - сообщила парламентарий.

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В представленном проекте КоАП действия, нарушающие тишину и покой граждан с 23 до 7 часов, подпадают под статью о мелком хулиганстве.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева заявила НСН, что жесткость закона компенсируется сложностью его исполнения.

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ФОТО: pixabay.com
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