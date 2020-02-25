Действие «Закона о тишине» предложили распространить на юридические лица

Российские законодатели предложили защитить жителей многоквартирных домов по всей стране от шума: согласно их инициативе, граждане, к примеру, не смогут проводить ремонтные работы в будние дни и в субботу с 19 часов до 9 часов утра, а также в «тихий час» - с 13 до 15 часов. При этом по воскресеньям и праздничным дня шуметь нельзя будет в принципе. Штрафы для нарушителей общественного покоя будут достигать 40 тысяч рублей.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила на пресс-конференции НСН, что все регионы инициативу поддержали.

«Это пока еще не законопроект, в Госдуму он не внесен. Предложение хорошее, но оно не полностью отражает потребности. Статья распространяется только на физических лиц. Распространены случаи, когда нарушают тишину юридические лица, например, точки общепита. И второй спорный момент: необходимо ли измерять уровень шума? Практика показывает, что это делать не нужно. Критерием может стать тишина. Находясь в своей квартире, вы не должны слышать посторонних звуков», - уточнила Рукавишникова.

Законодатели предлагают включить в статью особое указание, чтобы не было интерпретаций этой нормы.

