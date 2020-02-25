ОП: Строгость «Закона о тишине» компенсируется необязательностью его исполнения
Ввести штрафы за ночной шум в федеральное законодательство предложили в Совете Федерации. Речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». Сенаторы хотят включить ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Полиция будет приезжать по звонку соседей и штрафовать виновников шума на сумму до трех тысяч рублей.
Член Общественной палаты, Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева заявила на пресс-конференции НСН, что сложности возникнут с тем, как доказать, что соседи шумят громче положенного.
«У каждого субъекта Российской Федерации есть свой "закон о тишине", но его жёсткость компенсируется крайне сложностью его исполнения. Если речь идет о физических лицах, то доказать сам факт шума очень сложно. Его надо зафиксировать, записать не телефон или камеру. Допустимые уровни шумы регулируются СанПиНами, и я вижу сложность в доказательной базе», - отметила эксперт.
Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в эфире НСН заявила, что «Закон о тишине» нужно распространить и на юридические лица.
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