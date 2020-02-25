К контролю исполнения «Закона о тишине» предложили привлекать соседей
Совет Федерации обсудил предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины в жилых домах в дневное время. Член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева заявила на пресс-конференции НСН, что следить за уровнем шума должен Совет многоквартирного дома.
«Без активного участия соседского сообщества никакими органами внутренних сил мы проблему не решим. На Западе, проживая в многоквартирных домах, подписывают правила общежития. И нарушение этих правил влечет возможность санкций. И решение, в том числе, принимают соседи. Жалобу на нарушение тишины должен фиксировать представитель Совета многоквартирного дома», - предложила Разворотнева.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила на пресс-конференции НСН, что норму дневного шума регионы должны определять сами.
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