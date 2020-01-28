28.01.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция Лидера Всероссийской политической партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Романа Худякова, на тему: «На выход: Депутатов хотят отправить в след за правительством»

Жители России давно ждали глобальных перемен в Правительстве и Президент Владимир Путин принял его отставку 15 января, а также анонсировал предстоящие поправки в Конституцию. Кроме того, он сообщил о расширении полномочий Государственной Думы РФ, ближайшие выборы в которую пройдут уже в 2021 году. Лидер Всероссийской политической партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Роман Худяков, который и ранее состоял в Госдуме и баллотировался в Президенты России собрал команду профессионалов, которым небезразлично, как сейчас живут и буду жить в будущем россияне, и сообщил о своём намерении вернуться в Парламент, для того, чтобы навести порядок. Он также заявил, что представленные парламентские партии за многолетний срок своих полномочий так и не справились с возложенными на них обязательствами перед избирателями, а значит не готовы сражаться за их права и достойную жизнь. Более того, Худяков требует от них либо держать отчёт за свои дела, либо вовсе сложить полномочия.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о программе, целях и задачах, а также идеологии партии. Дадут свою оценку работе действующих парламентских партий и представят свое видение будущего России.





Участники пресс-конференции:

Лидер Всероссийской политической партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ», депутат Государственной Думы VI созыва, экс-кандидат в Президенты Худяков Роман Иванович;

Российский военачальник, военный инженер, генерал-полковник Сердцев Николай Иванович;

Депутат Государственной Думы IV, V, VI созывов Овсянников Владимир Анатольевич;

Герой РФ, почетный гражданин Кемеровской области Тимерман Константин Анатольевич;

Народный артист РФ Клюквин Александр Владимирович.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49



