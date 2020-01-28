Худяков заявил об отсутствии морального права у старых партий выдвигаться в Госдуму

«Четыре парламентские партии сидят в Госдуме кто по 5, кто по 10, кто по 15 лет, по 20 лет – а что они конкретно сделали хорошего для обыкновенного нашего избирателя, для наших деревень, сел, городов, районов? Ничего! Ничего хорошего они не сделали! И об этом говорят все. Наших депутатов не любят, не уважают и не почитают. А почему? Да потому что они не работают! Нет реальных тех действий, которые мы бы увидели – нет нормальных зарплат, пенсий, новых производств, молодежь в панике, заканчивая университет, они не знают, где будут работать. Семьи распадаются, потому что нет денег, чтобы прокормить семью. Нет у нас ничего для нашего населения. А если бы государство в лице Государственной Думы отражало интересы людей, то, естественно, они об этом подумали бы… Я считаю, как и обыкновенный народ, что парламентские партии не справились со своей работой, не справились с теми целями и задачами, которые им поставил народ. Они должны поступить честно, красиво, достойно – уйти в отставку, написать заявление по собственному желанию и сложить свои полномочия. И новый парламент должен реально представлять интересы, а не просто заниматься говорильней.

Посмотрите сколько партий у нас сидят, сколько созывов. Не стыдно ребят? Отсидел созыв, не справился, не оправдал надежды? Не идите больше в Государственную Думу, не позорьте партию и своих избирателей, не ваше это, не умеете вы этим заниматься, не профессионалы вы! А у нас они сидят. Приходят выборы и, начинается лапша на уши литься всем нашим избирателям», - сказал Роман Худяков.

Ранее НСН сообщала, что 25 января состоялся учредительный съезд Всероссийской политической партии «Достойная жизнь», где Худяков был избран председателем партии. Вместе с политиком в общественное объединение были избраны 15 членов высшего совета: герои России, генералы, профессора, народные артисты России.







