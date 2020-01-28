Худяков рассказал о причинах создания партии «Достойная жизнь»

«25 января прошел учредительный съезд всероссийской политической партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Почему выбрали такое название всем понятно – потому что народ уже устал, все мы хотим жить достойно. Тем более последнее заявление Владимира Владимировича Путина завешалось фразой, что народ должен жить достойно. Поэтому наше название «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ» говорит само за себя. На учредительном съезде мы избрали достойную команду, в высший совет вошли уважаемые, почетные люди, которые готовы передать свой опыт работы молодому нашему поколению. Мы готовы взять на себя ответственность, которую не берут сейчас на себя действующие чиновники-бюрократы, а тем более наши уважаемые депутаты Государственной Думы», - сказал Худяков.

По его мнению, представленные парламентские партии за многолетний срок так и не справились с возложенными на них обязательствами перед избирателями, а значит «не готовы сражаться за их права и достойную жизнь». Более того, Худяков требует от них либо «держать отчёт за свои дела, либо сложить полномочия».

«Я сам был депутатом Госдумы и видел всю работу изнутри, видел, как принимаются законопроекты, как уважаемые депутаты давят без обсуждения на кнопки и, как эти законопроекты выходят в жизнь. Потом как принимаются поправки и, в итоге эти законопроекты безжизненные», - добавил лидер партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ».

Ранее НСН сообщала, о радикальном требовании полностью сменить текущий состав нижней палаты парламента Российской Федерации Романа Худякова.

