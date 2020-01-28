«С вещами на выход!» Госдуму призвали уйти в отставку

Радикальное требование полностью сменить текущий состав нижней палаты парламента Российской Федерации было озвучено сегодня, 28 января, на пресс-конференции с председателем партии Всероссийской политической партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Романом Худяковым.

Российский политический деятель, депутат Государственной думы VI созыва с 2012 по 2016 год и кандидат в Президенты РФ, заявил о необходимости срочных изменений в парламенте по аналогии с глобальными перестановками в Правительстве, которые произошли в январе 2020 года. Роман Худяков подчеркнул, что представленные парламентские партии за многолетний срок своих полномочий так и не справились с возложенными на них обязательствами перед избирателями, и публично потребовал от них сложения своих полномочий.

«Действующие политические партии не оправдали за столько лет надежд избирателей, не смогли навести порядок в стране и не имеют никакого права идти дальше. Я считаю, что депутаты должны поступить честно, как поступило ушедшее в отставку Правительство России и сделать то же самое! Сегодня России нужны новые, свежие политические партии, которые будут не просто «заседать» в Государственной Думе, а будут сражаться за каждого своего избирателя», - пояснил парламентарий.