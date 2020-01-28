«С вещами на выход!» Госдуму призвали уйти в отставку
Радикальное требование полностью сменить текущий состав нижней палаты парламента Российской Федерации было озвучено сегодня, 28 января, на пресс-конференции с председателем партии Всероссийской политической партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Романом Худяковым.
Российский политический деятель, депутат Государственной думы VI созыва с 2012 по 2016 год и кандидат в Президенты РФ, заявил о необходимости срочных изменений в парламенте по аналогии с глобальными перестановками в Правительстве, которые произошли в январе 2020 года. Роман Худяков подчеркнул, что представленные парламентские партии за многолетний срок своих полномочий так и не справились с возложенными на них обязательствами перед избирателями, и публично потребовал от них сложения своих полномочий.
«Действующие политические партии не оправдали за столько лет надежд избирателей, не смогли навести порядок в стране и не имеют никакого права идти дальше. Я считаю, что депутаты должны поступить честно, как поступило ушедшее в отставку Правительство России и сделать то же самое! Сегодня России нужны новые, свежие политические партии, которые будут не просто «заседать» в Государственной Думе, а будут сражаться за каждого своего избирателя», - пояснил парламентарий.
Также Роман сообщил о том, что 25 января 2020 года состоялся учредительный съезд Всероссийской политической партии «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ», где он был избран председателем партии. Вместе с политиком в общественное объединение были избраны 15 членов высшего совета: герои России, генералы, профессора, народные артисты России. По словам лидера партии, «это те люди, которые имеют огромный багаж знаний и опыта. Мы создали политическую партию с целью наведения порядка в нашем государстве».
Худяков заявил, что основной целью партии станет борьба за достойный уровень жизни и доходов каждого гражданина России.
«Наша главная задача сделать так, чтобы люди жили, а не выживали, как это происходит сегодня. Чтобы каждый мог приобрести себе свое жилье и не жить с мыслями о том, что завтра он может оказаться не у дел в обществе и быть выкинутым на улицу со своей семьей. Нам нужна достойная пенсия, которой хватит старикам, чтобы не стоять в переходах с протянутой рукой», - рассказал политик.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Главу Чувашии Игнатьева выгнали из «Единой России»
- Самолёт за заклинившими закрылками благополучно сел в Новосибирске
- Песков: Зеленский оскорбил жителей СНГ словами о Второй мировой
- Три пункта пропуска на границе с Китаем закрыты до 7 февраля
- Горевший траулер затонул в Охотском море