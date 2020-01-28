Худяков: «Перед принятием законов, нужно сходить в народ за его мнением»

«Я как депутат Госдумы предлагал очень много раз, прежде чем принять любой законопроект, надо своими ногами заехать в каждую деревню, в каждое село, узнать мнение обыкновенного избирателя на тот или иной законопроект, который касается жизнедеятельности нашего гражданина Российской Федерации. Но наши коллеги, наверное, устали от своей работы, устали от своей зарплаты в Государственной Думе. Наверное, им некогда посещать обыкновенных деревенских ребят, некогда приезжать в наши деревни и села, им некогда узнавать о тех насущных проблемах, которые есть реально на земле, а проблемы есть и очень серьезные. Когда приезжаешь в деревню и вся деревня начинает жаловаться, что у них зарплата 5-7 тысяч рублей, а максимум это 12 тыс получает местный чиновник, то сразу вспоминаются слова уважаемых людей, которые говорят, что у нас средняя зарплата это 30 тысяч на душу населения. Никто не понимает, что такое жить в деревне, селе, в городах не Москве и Питере, а подальше от столицы нашей», - сказал Худяков.

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