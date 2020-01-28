Худяков: «Перед принятием законов, нужно сходить в народ за его мнением»
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция Лидера Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Романа Худякова, на тему «На выход: Депутатов предлагают отправить вслед за правительством».
Российский политический деятель, депутат Государственной думы VI созыва с 2012 по 2016 год и кандидат в Президенты РФ, заявил о необходимости срочных изменений в парламенте по аналогии с глобальными перестановками в правительстве, которые произошли в январе. Роман Худяков подчеркнул, что представленные парламентские партии за многолетний срок своих полномочий так и не справились с возложенными на них обязательствами перед избирателями, и публично потребовал от них сложения своих полномочий.
«Я как депутат Госдумы предлагал очень много раз, прежде чем принять любой законопроект, надо своими ногами заехать в каждую деревню, в каждое село, узнать мнение обыкновенного избирателя на тот или иной законопроект, который касается жизнедеятельности нашего гражданина Российской Федерации. Но наши коллеги, наверное, устали от своей работы, устали от своей зарплаты в Государственной Думе. Наверное, им некогда посещать обыкновенных деревенских ребят, некогда приезжать в наши деревни и села, им некогда узнавать о тех насущных проблемах, которые есть реально на земле, а проблемы есть и очень серьезные. Когда приезжаешь в деревню и вся деревня начинает жаловаться, что у них зарплата 5-7 тысяч рублей, а максимум это 12 тыс получает местный чиновник, то сразу вспоминаются слова уважаемых людей, которые говорят, что у нас средняя зарплата это 30 тысяч на душу населения. Никто не понимает, что такое жить в деревне, селе, в городах не Москве и Питере, а подальше от столицы нашей», - сказал Худяков.
Ранее в пресс-центре НСН политический деятель рассказал о причинах создания партии "Достойная жизнь".
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке в Новосибирске
- Три пункта пропуска на границе с Китаем закрыты до 7 февраля
- Горевший траулер затонул в Охотском море
- Оставивший сыновей в Шереметьево мужчина сдался следователям
- СВР раскрыла имена семи разведчиков-нелегалов