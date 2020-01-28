Клюквин: «Депутаты будут зубами держаться за свои кресла»
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция по теме «На выход: Депутатов предлагают отправить вслед за правительством».
Радикальное требование полностью сменить текущий состав нижней палаты парламента Российской Федерации было озвучено главой Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Романом Худяковым. В пресс-центре НСН он заявил, что депутаты Госдумы должны «поступить честно, красиво, достойно – уйти в отставку, написать заявление по собственному желанию и сложить свои полномочия».
Народный артист РФ Александр Клюквин посчитал подобное предложение коллеги по партии «несколько романтичным».
«На мой взгляд, Роман Иванович несколько романтичен, когда он думает, что партии возьмут и уйдут из Госдумы. Они зубами будут держаться за свои кресла, потому что там тепло и удобно», - сказал Клюквин.
Кроме того, артист высказал надежду, что партия «Достойная жизнь» сможет поспособствовать привитию приличия чиновникам.
«Не прилично богатым людям покупать яхты стоимостью в эсминец. Это не прилично, ноо это не понимают. Сейчас люди стали кичиться богатством, никак наесться не могут. Скоро лопнут, но не лопаются, а растягиваются широко. Система не правильная, неприличная система, воспитания не хватает… Если наша партия хоть как-то поспособствует тому, чтобы люди поняли, что такое приличие, совесть, то я считаю, что мы не зря появились на свет. Я не говорю о народе, я говорю о людях во власти, о людях при больших деньгах», - добавил Александр Клюквин.
Ранее НСН сообщала, что 25 января 2020 года состоялся учредительный съезд Всероссийской политической партии «Достойная жизнь», где Худяков был избран председателем партии. Вместе с политиком в общественное объединение были избраны 15 членов высшего совета: герои России, генералы, профессора, народные артисты России. Российский военачальник, военный инженер, генерал-полковник Николай Сердцев в ходе пресс-конференции рассказал, какую главную цель ставит перед собой партия.
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