Клюквин: «Депутаты будут зубами держаться за свои кресла»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция по теме «На выход: Депутатов предлагают отправить вслед за правительством».

Радикальное требование полностью сменить текущий состав нижней палаты парламента Российской Федерации было озвучено главой Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Романом Худяковым. В пресс-центре НСН он заявил, что депутаты Госдумы должны «поступить честно, красиво, достойно – уйти в отставку, написать заявление по собственному желанию и сложить свои полномочия».

Народный артист РФ Александр Клюквин посчитал подобное предложение коллеги по партии «несколько романтичным».

«На мой взгляд, Роман Иванович несколько романтичен, когда он думает, что партии возьмут и уйдут из Госдумы. Они зубами будут держаться за свои кресла, потому что там тепло и удобно», - сказал Клюквин.

Кроме того, артист высказал надежду, что партия «Достойная жизнь» сможет поспособствовать привитию приличия чиновникам.