Названы два основных кризиса российской цивилизации
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция по теме «На выход: Депутатов предлагают отправить вслед за правительством».
Радикальное требование полностью сменить текущий состав нижней палаты парламента Российской Федерации было озвучено главой Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Романом Худяковым. Этого же мнения придерживаются и другие члены общественного объединения, куда в руководство избраны герои России, генералы, профессора, народные артисты России.
Кандидат философских наук, член корреспондент РАЕН, эксперт Парламентского клуба "Российский парламентарии" при Госдуме РФ Геннадий Бичев в ходе пресс-конференции в НСН заявил о двух кризисах российской цивилизации.
«Я более 25 лет занимаюсь изучением системных процессов развития цивилизаций и более глобально смотрю на эту проблему, о которой говорит Роман Иванович (Худяков). Конечно, большинство это следствия глобальных проблем, которые сейчас переживает страна и управление нашей страной. Я вижу здесь два кризиса - в управлении и стране. И абсолютно не вижу ответной реакции Государственной Думы. В словосочетании «Государственная Дума» есть понятие «дума», которое к чему-то обязывает. Древние мудрецы говорили: «Слабые умы обсуждают людей, средние умы обсуждают события, а великие умы обсуждают идеи». И вот, к сожалению, мы ни одной идеи от Государственной Думы не слышим. Ведь мы должны там собирать самых передовых людей, которые должны давать идеи, как реагировать на вызовы, которые дает цивилизация. А вызов уже перезрел – классический капитализм практически умер, сейчас началась мутация и уже лет 15-20 как начался олигархический капитализм», - сказал Бичев.
По его словам, олигархический капитализм «не только тормозит экономику, но и опасен для нее», так как развитию поддаются только «два направления в науке», а все остальные находятся в процессе стагнации.
«Олигархический капитализм не может эффективно вкладывать деньги, которые он сосредоточил в своих руках, в экономику – он практически высосал деньги. А деньги это кровь экономики – если из человека высосать кровь, то он тоже будет лежать трупом», - уточнил эксперт.
Второй проблемой российской цивилизации он считает полную «дезорганизацию общества».
«У нас практически отсутствует гражданская инициатива в обществе, а у нас самая огромная страна в мире, при этом 1,5% населения планеты. С таким количеством населения мы не сможем сохранить и передать ресурсы нашим детям, если мы ни будем высокоорганизованы. Поэтому сегодня Государственная Дума, в первую очередь, должна предложить идеи и организовать наше общество», - сказал Геннадий Бичев.
Ранее в ходе пресс-конференции в НСН российский военачальник, военный инженер, генерал-полковник Николай Сердцев заявил о необходимости вернуть слово «достойная» в жизнь россиян.
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