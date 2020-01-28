Названы два основных кризиса российской цивилизации

«Я более 25 лет занимаюсь изучением системных процессов развития цивилизаций и более глобально смотрю на эту проблему, о которой говорит Роман Иванович (Худяков). Конечно, большинство это следствия глобальных проблем, которые сейчас переживает страна и управление нашей страной. Я вижу здесь два кризиса - в управлении и стране. И абсолютно не вижу ответной реакции Государственной Думы. В словосочетании «Государственная Дума» есть понятие «дума», которое к чему-то обязывает. Древние мудрецы говорили: «Слабые умы обсуждают людей, средние умы обсуждают события, а великие умы обсуждают идеи». И вот, к сожалению, мы ни одной идеи от Государственной Думы не слышим. Ведь мы должны там собирать самых передовых людей, которые должны давать идеи, как реагировать на вызовы, которые дает цивилизация. А вызов уже перезрел – классический капитализм практически умер, сейчас началась мутация и уже лет 15-20 как начался олигархический капитализм», - сказал Бичев.

По его словам, олигархический капитализм «не только тормозит экономику, но и опасен для нее», так как развитию поддаются только «два направления в науке», а все остальные находятся в процессе стагнации.

«Олигархический капитализм не может эффективно вкладывать деньги, которые он сосредоточил в своих руках, в экономику – он практически высосал деньги. А деньги это кровь экономики – если из человека высосать кровь, то он тоже будет лежать трупом», - уточнил эксперт.

Второй проблемой российской цивилизации он считает полную «дезорганизацию общества».

«У нас практически отсутствует гражданская инициатива в обществе, а у нас самая огромная страна в мире, при этом 1,5% населения планеты. С таким количеством населения мы не сможем сохранить и передать ресурсы нашим детям, если мы ни будем высокоорганизованы. Поэтому сегодня Государственная Дума, в первую очередь, должна предложить идеи и организовать наше общество», - сказал Геннадий Бичев.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН российский военачальник, военный инженер, генерал-полковник Николай Сердцев заявил о необходимости вернуть слово «достойная» в жизнь россиян.







