Генерал-покловник: Нужно вернуть слово «достойная» в жизнь россиян

Жители России давно ждали глобальных перемен в правительстве и президент Владимир Путин принял его отставку 15 января, а также анонсировал предстоящие поправки в Конституцию. Кроме того, он сообщил о расширении полномочий Государственной Думы РФ, ближайшие выборы в которую должны состояться в 2021 году. Лидер Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Роман Худяков, который ранее состоял в Госдуме и баллотировался в Президенты России собрал команду и сообщил о своём намерении вернуться в Парламент с целью «навести порядок». Вместе с политиком в общественное объединение были избраны 15 членов высшего совета: герои России, генералы, профессора, народные артисты России.

Российский военачальник, военный инженер, генерал-полковник Николай Сердцев в ходе пресс-конференции НСН рассказал, какую главную цель ставит перед собой партия.

«В 7 статье Конституции сказано, что все граждане имеют право на достойную жизнь. К сожалению, из всей жизни, которую сейчас испытывают наши граждане, выпало слово «достойная» и просто осталась тяжелая повседневная жизнь. Вот поэтому мы и вернулись к статье №7, которая адресно заботится и говорит о достойной жизни россиян. Мы не хотим никаких потрясений, мы хотим только одного – вернуть слово «достойная» в жизнь наших граждан», - сказал Сердцев.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Роман Худяков заявил об отсутствии морального права у старых партий выдвигаться в Госдуму.







