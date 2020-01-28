Герой России рассказал, почему предпочел «Единой России» «Достойную жизнь»

«Армия у нас находится вне политики. Выполняя задачи на разных направлениях, я выполнял приказы своих командиров и главы нашего государства. Закончив службу, я придерживался этого же принципа, стараясь не участвовать в партиях. Вроде бы ушел на пенсию – живи, спокойно созерцай, рожай и воспитывай детей, но я столкнулся с многими проблемами, на которые раньше не обращал внимания. Начиная, от вроде бы достойной пенсии Героя РФ, которая должна позволять жить без финансовых проблем и трудностей, но это не так. При этом, фицер, даже в высоком статусе как я, выйдя на пенсию не востребован. Нет никакой программы, где бы применяли наши навыки и знания, максимум это приглашают нас на 9 мая и 23 февраля на застолья. Многие военнослужащих с проблемами после ранений, контузий, а они никому не нужны оказываются… Можно было бы сидеть на диване и просто размышлять о том, что это все плохо, что все негодяи, но я подошел к тому, как многие в нашей стране, что нужно действовать, что-то менять и пробовать менять самому. Выбрал «Достойную жизнь», потому что здесь серьезная команда, которая для меня является авторитетом. Также задачи и цели, которые поставила партия, мне привлекательны и я их придерживаюсь. Кроме того, «Как вы яхту назовешь, так она и поплывет» - само название говорит за себя. Поэтому я пришел к такому решению», - рассказал Тимерман.

Ранее российский военачальник, военный инженер, генерал-полковник Николай Сердцев в ходе пресс-конференции НСН рассказал, какую главную цель ставит перед собой партия.

