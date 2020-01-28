Герой России рассказал, почему предпочел «Единой России» «Достойную жизнь»
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция по теме «На выход: Депутатов предлагают отправить вслед за правительством».
Жители России давно ждали глобальных перемен в правительстве и президент Владимир Путин принял его отставку 15 января, а также анонсировал предстоящие поправки в Конституцию. Кроме того, он сообщил о расширении полномочий Государственной Думы РФ, ближайшие выборы в которую должны состояться в 2021 году. Лидер Всероссийской политической партии «Достойная жизнь» Роман Худяков, который ранее состоял в Госдуме и баллотировался в Президенты России собрал команду и сообщил о своём намерении вернуться в Парламент с целью «навести порядок». Вместе с политиком в общественное объединение были избраны 15 членов высшего совета: герои России, генералы, профессора, народные артисты России.
Герой РФ, почетный гражданин Кемеровской области Константин Тимерман в пресс-центре НСН, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о факторах, которые подтолкнули его к вступлению в политическую партию и, почему его выбор пал не на «Единую Россию».
«Армия у нас находится вне политики. Выполняя задачи на разных направлениях, я выполнял приказы своих командиров и главы нашего государства. Закончив службу, я придерживался этого же принципа, стараясь не участвовать в партиях. Вроде бы ушел на пенсию – живи, спокойно созерцай, рожай и воспитывай детей, но я столкнулся с многими проблемами, на которые раньше не обращал внимания. Начиная, от вроде бы достойной пенсии Героя РФ, которая должна позволять жить без финансовых проблем и трудностей, но это не так. При этом, фицер, даже в высоком статусе как я, выйдя на пенсию не востребован. Нет никакой программы, где бы применяли наши навыки и знания, максимум это приглашают нас на 9 мая и 23 февраля на застолья. Многие военнослужащих с проблемами после ранений, контузий, а они никому не нужны оказываются… Можно было бы сидеть на диване и просто размышлять о том, что это все плохо, что все негодяи, но я подошел к тому, как многие в нашей стране, что нужно действовать, что-то менять и пробовать менять самому. Выбрал «Достойную жизнь», потому что здесь серьезная команда, которая для меня является авторитетом. Также задачи и цели, которые поставила партия, мне привлекательны и я их придерживаюсь. Кроме того, «Как вы яхту назовешь, так она и поплывет» - само название говорит за себя. Поэтому я пришел к такому решению», - рассказал Тимерман.
Ранее российский военачальник, военный инженер, генерал-полковник Николай Сердцев в ходе пресс-конференции НСН рассказал, какую главную цель ставит перед собой партия.
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