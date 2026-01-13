16.12.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «На работу со справкой. Каких сотрудников работодатель отправит к психиатру в 2026 году?»

Рекордно длинные новогодние каникулы в 2026 году заставили большинство сотрудников испытывать тревогу и стресс от возвращения на работу. Около трети жалуются, что им тяжело приступать к своим обязанностям после отпуска. Некоторые даже готовы к увольнению. Число москвичей, нуждающихся в помощи психиатров и психологов, растёт кратно – об этом свидетельствует увеличение продаж антидепрессантов: 2/3 пациентов — люди в возрасте от 20 до 50 лет, 78% — женщины. На ряду с этим с 1 марта 2026 года вступит в силу новый порядок, обязывающий работодателей направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Это потребуется, если в ходе обязательного периодического медосмотра у работника обнаружат признаки психического расстройства. Соответствующий приказ Минздрава РФ уже подписан.

Сколько длится адаптация к рабочему процессу?

Чем опасен длительный отдых?

Как работодатели относятся к провальным показателям в начале года?

Считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией?

Увеличилось ли количество психических расстройств в трудовых отношениях?

Как сохранить комфортную атмосферу в рабочем коллективе?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова;

Психолог Валентин Алимов

