Психолог объяснил, почему в конфликтах на работе чаще всего виновны мужчины
Мужской пол провоцирует конфликты в коллективе чаще примерно на 30%, заявил в пресс-центре НСН Валентин Алимов.
Во-первых, у мужчин больше тестостерона, а во-вторых, работа для них является более чувствительным вопросом, так как на них лежит больше ответственности, поэтому и конфликты они провоцируют чаще. Об этом в пресс-центре НСН рассказал психолог Валентин Алимов.
«Не думаю, что нужно подчеркивать эту разницу в обе стороны. Тем не менее, мужчины создают конфликтные ситуации чаще примерно на 30%. Связано это с тем, что, во-первых, у мужчины в организме тестостерона в 20 раз больше, чем у женщины, а именно он отвечает за агрессию и конкуренцию. Вторая причина – это социальная роль. Мужчины более уязвимы в работе – это социальная роль добытчика, социальная роль человека, который несет ответственность за обеспечение своей семьи. Соответственно ценность работы для него выше. Но эта статистика не касается плетения интриг», - намекнул он.
Ранее HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова объяснила НСН, что сегодня психологическому состоянию руководителей уделяется недостаточное внимание, а ведь именно они ответственны за обстановку в коллективе.
