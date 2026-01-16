HR-эксперт предупредила, что работодатели могут злоупотреблять правом отправлять к психиатру
Юлия Цыганкова заявила НСН, что работодатель может быть некомпетентен в вопросах психологического здоровья, чтобы отправлять сотрудника на медосвидетельствование.
Возможность отправки сотрудника к психиатру, которую получает работодатель с этого года, может в дальнейшем использоваться как попытка дискриминации или способ давления. Такие опасения в пресс-центре НСН выразила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова.
«С моей стороны, отправка сотрудника к психиатру является дискриминацией. Действительно, у нас есть перечень профессий, которые обязаны каждый год проходить психологическое освидетельствование. Только вопрос в том, почему эта комиссия не сможет направить этого сотрудника далее на психологическое освидетельствование, зачем возвращать этот вопрос обратно к работодателю? Он может быть некомпетентен в сфере психологического здоровья. Если смотреть с этой точки зрения, то, конечно, возникают опасения, что это может быть психологической дискриминацией сотрудников. Я и более 80% россиян негативно относимся к этой практике, поскольку направление на психологическую экспертизу может использоваться со стороны работодателя как давление на сотрудника, который, например, критически относится к руководству. Возможно превышение полномочий», - рассказала она.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН объяснила, что новый порядок, обязывающий работодателей направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, необходим в первую очередь для безопасности, как, например, учащихся в школах, так и для пасссажиров всех видов транспорта.
