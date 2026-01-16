«Нужны вменяемые учителя»: Бессараб объяснила, кого работодатель может направить к психиатру
Направить на психологическое медосвидетельствование при необходимости могут только отдельные категории работников, всех профессий это не коснется, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.
С 1 марта 2026 года вступит в силу новый порядок, обязывающий работодателей направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Это потребуется, если в ходе обязательного периодического медосмотра у работника обнаружат признаки психического расстройства. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН объяснила, что это необходимо в первую очередь для безопасности, как, например, учащихся в школах, так и для пассажиров всех видов транспорта.
«На самом деле у нас длительное время с учетом общественной безопасности есть требования к обязательному проведению медицинских осмотров, психиатрических медосвидетельствований, по-моему, в течение каждых пяти лет для отдельных категорий работников. Например, для водителей всех видов транспорта, мы же хотим безопасно ездить, когда садимся в поезд или маршрутку. Мы хотим быть уверены, что человек вменяемый. А также это категория общепита, педагоги, у нас это даже касалось сотрудников с гостайной. Но в этом году часть сняли. Те, кто работает с гостайной, уже не будут проходить медицинских осмотров, а только в том случае, если во время периодического медицинского осмотра у врача появились сомнения в ментальном здоровье. В этом случае работодатель обязан направить на психологическое медосвидетельствование те категории работников, которые были упомянуты. Мы хотим, чтобы наших детей обучали вменяемые педагоги. Еще раз подчеркну - всех работающих россиян отправлять на психологическое освидетельствование не будут. Только отдельные категории», - рассказала она.
Ранее врач-психиатр Лев Пережогин заявил НСН, что работодателям предоставили право направлять сотрудников к психиатру, так как некоторые нарушения психики нельзя сразу заметить в поведении человека, а сотрудник не сможет отказаться от осмотра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля
- «Нужны вменяемые учителя»: Бессараб объяснила, кого работодатель может направить к психиатру
- Азербайджан начал поставки газа в Австрию и ФРГ
- Апогей холода: Какими будут крещенские морозы в Москве
- Учителя связали травлю в школах с гормонами и информационной безопасностью
- СМИ: Трамп и фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине
- В Белоруссии начали внезапную масштабную проверку армии
- Поставки электроэнергии из России в КНР могут возобновить
- Россиянам назвали две причины закрытия гипермаркетов
- ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Севастополе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru