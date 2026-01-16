«На самом деле у нас длительное время с учетом общественной безопасности есть требования к обязательному проведению медицинских осмотров, психиатрических медосвидетельствований, по-моему, в течение каждых пяти лет для отдельных категорий работников. Например, для водителей всех видов транспорта, мы же хотим безопасно ездить, когда садимся в поезд или маршрутку. Мы хотим быть уверены, что человек вменяемый. А также это категория общепита, педагоги, у нас это даже касалось сотрудников с гостайной. Но в этом году часть сняли. Те, кто работает с гостайной, уже не будут проходить медицинских осмотров, а только в том случае, если во время периодического медицинского осмотра у врача появились сомнения в ментальном здоровье. В этом случае работодатель обязан направить на психологическое медосвидетельствование те категории работников, которые были упомянуты. Мы хотим, чтобы наших детей обучали вменяемые педагоги. Еще раз подчеркну - всех работающих россиян отправлять на психологическое освидетельствование не будут. Только отдельные категории», - рассказала она.

Ранее врач-психиатр Лев Пережогин заявил НСН, что работодателям предоставили право направлять сотрудников к психиатру, так как некоторые нарушения психики нельзя сразу заметить в поведении человека, а сотрудник не сможет отказаться от осмотра.

