В России призвали уделять внимание психологическому состоянию руководителей
Согласно недавнему исследованию, 72% сотрудников признают некомпетентность руководства, заявила в пресс-центре НСН Юлия Цыганкова.
Сегодня психологическому состоянию руководителей уделяется недостаточное внимание, а ведь именно они ответственны за обстановку в коллективе. Об этом в пресс-центре НСН рассказала HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова.
«Проблема психологического состояния руководителей последнее время актуализируется. Недавнее исследование СберУниверситета говорит о том, что 72% сотрудников признают некомпетентность руководства, из них 60% отмечают что проблема в незрелости и не состоятельности как личности. В этом исследовании также говорится, что очень много руководителей приходит на позицию руководителя не благодаря профессиональным качествам и навыкам, а именно с точки зрения лояльности компании. Последние годы участилось количество обращений на психологической помощью, из них более половины отмечают, что стресс создает именно рабочая атмосфера. При этом на руководителей обращается недостаточно внимания, у нас же всегда виноват тот, что ниже по званию. Так что я рекомендовала уделять внимание именно психическому состоянию руководителей», - рассказала она.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН рассказала, что новый порядок, обязывающий работодателей направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, касается только определенных профессий, среди которых учителя и водители.
