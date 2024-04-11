Музыкальная премия «Легенды и новые Имена»

15.04.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная музыкальной премии телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена»

24 апреля 2024 года на сцене Vegas City Hall пройдет Музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена». На мероприятии свои награды получат легенды и звёзды российской эстрады, а также начинающие артисты, которых поддерживают зрители телеканала. В церемонии награждения примут участие: Юрий Антонов, Лариса Долина, Марина Хлебникова, Диана Гурцкая, Светлана Лазарева, гр. Ассорти и многие другие. Сегодня главной стратегией телеканала является открытие новых имен и помощь им стать большими артистами, которые так же будут удостоены музыкальной награды.

В ходе пресс-конференции участники и организаторы расскажу подробности предстоящей церемонии награждения, а также поделятся сюрпризами, которые ждут всех гостей концерта.

Александр Скрип - генеральный продюсер телеканала ММТВ;

- генеральный продюсер телеканала ММТВ; Алексей Глызин - заслуженный артист РФ, певец, актёр и музыкант;

- заслуженный артист РФ, певец, актёр и музыкант; Катя Гусева – диджей, известная российская теле/радиоведущая.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

