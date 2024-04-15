Генпродюсер ММТВ: Задача телеканала - развивать неизвестных артистов
ММТВ регулярно берет в ротацию клипы неизвестных исполнителей, заявил НСН генеральный продюсер телеканала Александр Скрип.
Телеканал ММТВ стремится продвигать неизвестных исполнителей, открывая для российской сцены новые имена, рассказал генеральный продюсер телеканала Александр Скрип в пресс-центре НСН.
«Задача телеканала – развивать неизвестных артистов. Они не могут просто так попасть в телевизор, их никуда не берут. Наша задача – популяризировать неизвестных артистов. У нас есть клипы и состоявшихся звезд, но мы также ротируем тех, у кого нет денег заплатить за продвижение клипа. Нам присылают очень много видео, чтобы мы ставили в ротацию. Есть музыкальный продюсер, который все отсматривает. Берем все популярные песни, даже неизвестных авторов и исполнителей, если интересен клип», - пояснил он.
В 2024 году ежегодная музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена» пройдет на площадке Vegas City Hall в третий раз. Свои награды получат легенды и звезды российской эстрады, а также начинающие артисты. В церемонии награждения примут участие Юрий Антонов, Лариса Долина и многие другие, передает «Радиоточка НСН».
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