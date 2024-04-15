Певец Глызин признался, что мечтает получить премию телеканала ММТВ
15 апреля 202412:42
Дарья Казакова
Алексей Глызин рассказал НСН, что впервые за три года номинирован на премию телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена».
Заслуженный артист России, певец Алексей Глызин рассказал в пресс-центре НСН, что стал номинантом премии телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена».
«Я мечтал об этом, меня три года не брали, но я добился! Надеюсь, мне вручат премию. У нас достаточно плотный гастрольный график, поэтому я редко участвую в мероприятиях такого рода. В номинациях премии будут заявлены мои друзья-коллеги – Юрий Антонов, Лариса Долина и другие артисты. Мне будет интересно увидеться с ними, посмотреть на новшества, веяния и тенденции в различных номинациях. Также хочется посмотреть на новые составы, подающих надежды солистов. Интересно, что сегодня происходит в сфере шоу-бизнеса», - заключил он.
В 2024 году ежегодная музыкальная премия телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена» пройдет на площадке Vegas City Hall в третий раз. Свои награды получат легенды и звезды российской эстрады, а также начинающие артисты, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru