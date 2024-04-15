Певец Глызин: Современной аудитории нужны новые музыкальные формы

«Мне бы хотелось, чтобы было больше интересных имен, открытий. Зачастую где-то кто-то промелькнул, кто-то появился без оснований, не зная ни музыкальной грамоты, ни нот. Содержание порой бывает странное, и это все лезет из всех щелей, не хотелось бы такого. Надеюсь, номера на премии будут представлены артистами, которые знают, что такое «до, ре, ми, фа, соль, ля, си», - сказал собеседник НСН.

По его словам, чтобы понравиться современной аудитории, нужно постоянно искать что-то новое.



«Для того, чтобы быть интересным сегодняшней аудитории, нужно искать и находить какие-то новые музыкальные формы, необычные сочетания. Это интересно всегда, для этого и делаются такие премии», - заявил он.

Ранее Глызин поделился, что в 2024 году впервые стал номинантом музыкальной премии телеканала ММТВ «Легенды и новые Имена», которая в этом году пройдет в третий раз, напоминает «Радиоточка НСН».

