«Это непросто!»: Экс-солист «На-На» рассказал о просьбах возродить группу
Возрождение старых проектов, таких как «Фабрика звезд», связано с повышенным интересом зрителей к знаковым названиям, заявил НСН Павел Соколов.
Интерес к уже знакомым наименованиям часто вынуждает продюсеров и телеканалы возрождать ранее успешные проекты, этим объясняется, к примеру, запуск «Новой Фабрики звезд», заявил в пресс-центре НСН певец, экс-солист коллективы «На-На» Павел Соколов.
«Я думаю, что возрождение «Фабрики звезд» обусловлено популярностью - на что большее внимание, на то больше и реакция. Нас, к примеру, тоже просят воссоединить группу «На-На» со старыми ребятами, но это непросто. Что касается «Фабрики звезд»: видимо, руководство телеканала имеет отдачу от проекта, рейтинги, поэтому его и показывают. Видимо, много желающих посмотреть это шоу», - пояснил он.
Соколов также добавил, что современное техническое оборудование упрощает артистам путь на сцену.
«Раньше на студии было так: если ты не интонируешь, то и песню записать ты не сможешь. А сейчас любой может записать, так как много технических возможностей. Чуть-чуть наглости, побольше терпения – ты уже на сцене, а раньше просто так туда не попадешь. Сейчас куда больше возможностей», - заключил артист.
Ранее генеральный продюсер телеканала ММТВ Александр Скрип рассказал о том, что канал регулярно берет в ротацию клипы неизвестных артистов, помогая продвижению новых музыкантов, напоминает «Радиоточка НСН».
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