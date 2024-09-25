26.09.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мониторинг буллинга в школах: Как защитить детей от травли?»

В Думе готовят закон о борьбе с травлей в школах. «Агрессоров» хотят привлекать к волонтерским мероприятиям и блокировать в Сети. В числе прочего он предполагает обязанность школ в случае обнаружения признаков травли сообщать об этом в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая даст оценку ситуации. Если факт буллинга установят, то с ребенком-агрессором проведут «индивидуальную профилактическую работу».

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка РФ сообщает СМИ, что к ним только за 2024 год поступило 240 обращений о травле. Резонансным также стал недавний случай в Челябинске, когда 16 сентября 13-летний ученик принёс в коррекционную школу нож и молоток. Зашёл в класс и начал избивать школьников. Пострадали трое детей и одна учительница, которой всё-таки удалось отнять у него молоток.

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;



клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня государство борется с буллингом?

Кто виноват в том, что среди детей и подростков происходит травля?

Как бороться с буллингом и кибербуллингом?

Что делать, если твой ребенок стал зачинщиком травли?

Какие психологические последствия буллинга могут быть?





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







