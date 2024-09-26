«Национализм!»: Милонов об избиении учителем русскоговорящего школьника в Ташкенте

Пользователи аренды электросамокатов в Москве с начала сезона получили 132-две тысячи штрафов Более 250 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы Прощание с Романом Мадяновым пройдёт в пятницу в Бронницах Отопление в столичных домах пока включать рано День китайской культуры пройдет на ВДНХ в ближайшую субботу