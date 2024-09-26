«Национализм!»: Милонов об избиении учителем русскоговорящего школьника в Ташкенте
Национализм не свойственен узбекскому обществу, сказал в пресс-центре НСН Виталий Милонов.
Ситуация с избиением ученика в одной из школ Ташкента из-за просьбы мальчика вести урок на русском языке является примером национализма, который не свойственен для узбекского общества, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«То, что мы видели в Узбекистане, - пример махрового национализма. Он не характерен для узбекского общества в целом. Просто какая-то женщина из села по какому-то недоразумению стала педагогом», - сказал собеседник НСН.
Накануне в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как преподаватель русского языка нанесла побои шестикласснику за просьбу вести урок на русском языке, напоминает «Радиоточка НСН». Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла ситуацию под контроль.
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