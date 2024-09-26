«Учитель - авторитет»: Милонов заявил о необходимости защищать педагогов

В России учителя слабо защищены от хамства со стороны как учеников, так и их родителей, сказал в пресс-центре НСН Виталий Милонов.

Общество должно защищать педагога от неправомерных действий и хамства со стороны подростков и их родителей, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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«У нас, к сожалению, учителя слабо защищены от хамства со стороны как учеников, так и их родителей. У нас долгое время была функция прокуратуры, согласно которой чуть что наказывали учителей: дети что-то устроили нехорошее - наказывают школу, ребенок пришел в учебное заведение в фанатском шарфике - наказывают школу. Надо понять, что учитель - это авторитет. Если государство, общество делегируют учителю эту миссию, то общество должно и помогать, и защищать педагога от неправомерных действий и хамства со стороны подростков», - сказал собеседник НСН.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ходе презентации результатов всероссийского социологического исследования по вопросам безопасности детства заявила, что в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступило свыше 240 обращений о детской травле в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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