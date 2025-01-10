13.01.2025 в 10.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Метапневмовирус: ждать ли новой пандемии?»

В начале 2025 года весь мир говорит о серьезной вспышке "нового опасного вируса" в Китае. Западные СМИ утверждают, что в стране, в которой пять лет назад началась пандемия коронавируса, вновь переполнены больницы, а отдыхающие там российские туристы возвращаются из очагов инфекции с аналогичными симптомами. Специалисты Роспотребнадзора мониторят эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о том, что в 20-х числах января в России может произойти подъем заболеваемости метапневмовирусом. Эксперты предупреждают, что метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов, возвращающихся из регионов с высокой заболеваемостью.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Насколько опасен метапневмовирус?

Чем вызвана вспышка вируса в Китае и Индии?

Насколько опасно пребывание российских туристов в Китае и Индии?

Как быстро «новый» вирус передается?

Кто в зоне риска?

Есть ли вакцина от метапневмовируса?

Каковы первые симтомы заражения вирусом?

Какие последствия метапневмовируса можно ожидать переболевшим?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 10:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



