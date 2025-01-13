Онищенко заявил, что лекарств и вакцин против метапневмовируса не существует
Вакцина от метапневмовируса не была создана, поскольку в ней не было необходимости, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Специальных лекарств и вакцин против метапневмовируса не существует – лечение, как и при гриппе, симптоматическое, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Лечение метапневмовируса – симптоматическое, такое же лечение и при гриппе. Специальных лекарств от метапневмовируса нет. Мы лечим симптомы. Заболел человек, у него были проблемы со стороны сердца, например. Естественно, болезнь усугубила эти проблемы. Что мы делаем? Мы ведем лечение, направленное на поддержание эффективной работы сердца. Допустим, появились признаки пневмонии, мы начинаем лечить пневмонию и так далее», - сказал Онищенко.
Заслуженный врач РФ отметил, что вакцина от метапневмовируса не была создана, поскольку в ней не было необходимости.
«Вакцины против метапневмовируса так же нет. Ее сделать наверняка можно, во всяком случае, тут никаких литературных, научных данных о том, что нельзя. Против СПИДа, например, мы не можем сделать вакцину уже более 50 лет. Вакцину от метапневмовируса не делали, потому что не было необходимости», - добавил собеседник агентства.
В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».
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