Онищенко заявил, что лекарств и вакцин против метапневмовируса не существует

Заслуженный врач РФ отметил, что вакцина от метапневмовируса не была создана, поскольку в ней не было необходимости.

«Вакцины против метапневмовируса так же нет. Ее сделать наверняка можно, во всяком случае, тут никаких литературных, научных данных о том, что нельзя. Против СПИДа, например, мы не можем сделать вакцину уже более 50 лет. Вакцину от метапневмовируса не делали, потому что не было необходимости», - добавил собеседник агентства.

В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек, передает «Радиоточка НСН».

